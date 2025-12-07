Nagyon közel az ukrajnai békemegállapodás – állítja az amerikai különmegbízott

Donald Trump amerikai elnök leköszönő ukrajnai különmegbízottja szerint nagyon közel van a megállapodás az ukrajnai háború lezárásáról, és már csak két fő kérdésben kell megegyezni: a Donbasz jövőjéről és a Zaporizzsjai atomerőmű sorsáról.

Az oroszok jelenleg Ukrajna 19,2 százalékát tartják ellenőrzés alatt, beleértve a 2014-ben annektált Krímet, Luhanszk egészét, Donyeck több mint 80 százalékát, valamint Herszon és Zaporizzsja nagy részét.

Keith Kellogg, aki januárban távozik posztjáról, a Reagan Nemzeti Védelmi Fórumon úgy fogalmazott, hogy a békefolyamat „az utolsó tíz méternél tart”, ami mindig a legnehezebb – írja a Reuters. A két kulcskérdés: a Donbasz területi státusza és a Zaporizzsjai atomerőmű, Európa legnagyobb nukleáris létesítménye, amely jelenleg orosz ellenőrzés alatt áll.

Miben kellene megegyezni?

A múlt hónapban kiszivárgott egy 28 pontból álló amerikai békejavaslat-csomag, amely aggodalmat keltett Ukrajnában és Európában, mert állítólag teljesíti Moszkva fő követeléseit: engedmények a NATO-val kapcsolatban, Oroszország ellenőrzése Ukrajna ötödén, valamint az ukrán hadsereg korlátozása.

A Kreml szerint a javaslatok jelenleg 27 pontot tartalmaznak, és négy fő részre osztották, de a pontos tartalom nem nyilvános. Az eredeti amerikai tervek szerint a Zaporizzsjai atomerőművet – amelynek reaktorai jelenleg hideg leállásban vannak – az ENSZ Nemzetközi Atomenergia-ügynöksége felügyelete alatt indítanák újra, és az ott termelt áramot egyenlő arányban osztanák meg Oroszország és Ukrajna között.

Kellogg szerint, ha ezekben sikerül megállapodni, „a többi viszonylag jól alakul”. Hozzátette, hogy a háború embervesztesége „horrorisztikus”: Oroszország és Ukrajna együtt több mint 2 millió halottat és sebesültet szenvedett el.

A Reuters hozzáteszi, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton hosszú, „tartalmas” telefonbeszélgetést folytatott Trump különmegbízottjával, Steve Witkoff-fal és Trump vejével, Jared Kushnerrel. A Kreml közölte, hogy Kushner végzi majd a béketervezet kidolgozásának fő munkáját.

Oroszország 2022 februárjában indította meg invázióját, miután nyolc évig tartott a harc az oroszbarát szeparatisták és az ukrán hadsereg között a Donbaszban (Donyeck és Luhanszk régiók). A háború a második világháború óta a legvéresebb európai konfliktus, és a legnagyobb orosz–nyugati konfrontáció a hidegháború óta.