Nagyon úgy tűnik, hogy Donald Trump elaludt egy kabinetülésen

Donald Trump amerikai elnök december 2-án egy kabinetülés második felében álmosodott el a Fehér Házban. Mindezt úgy, hogy az ülés elején még Joe Bidenre, Amerika korábbi elnökére hivatkozott „Álmos Joe”-ként – írta a CNN.

A The New York Times egyébként nemrég egy hosszú és részletes cikkben kritizálta Trumpot, mondván, a 79 éves elnök látszólag „lelassult” elnöksége második ciklusa alatt.

A cikk következményeképpen Trump a keddi kabinetülés kezdetén megrótta a New York Times újságíróit, amiért az egészségével és állóképességével kapcsolatos, elmondása szerint igazságtalan vádakkal illették, hozzátéve:

Ti, emberek, őrültek vagytok.

Küzdés az ébrenléttel

A kabinet gyűlés hátralévő másfél órájában látszólag gyakran szundított el az amerikai elnök. Marco Rubio külügyminiszter éppen magasztalta Trump háborúk befejezésére irányuló erőfeszítéseit, amikor az elnöknek láthatóan alig sikerült nyitva tartania a szemét.

Trump pislogásai akkor is egyre lassultak, miközben Scott Turner lakásügyi és városfejlesztési miniszter, majd Brooke Rollins mezőgazdasági miniszter felszólalását hallgatta. Linda McMahon oktatási miniszter és Robert F. Kennedy Jr. egészségügyi minisztere megszólalásakor az elnök már látványosan küzdött az ébren maradással.

Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára a következőképpen nyilatkozott az esetről, amiben elismerését fejezte ki azért, mert Trump idén kilenc kabinetülést tartott:

Trump figyelmesen hallgatott és levezette a teljes háromórás maratoni kabinetülést

– mondta Leavitt.

Nem ez volt az első ilyen alkalom

A Washington Post novemberi adatai szerint ebben a hónapban összesen 20 percet töltött szundikálással. Az ilyen jelenetek egyre gyakoribbak, miközben az amerikai elnök korábban gyakran kritizálta Joe Bident, amikor a volt elnök többször elaludt a kamerák előtt. 2021-ben, miután Biden látszólag elaludt egy skóciai klímakonferencián, Trump így fogalmazott: „Senki, aki igazi lelkesedéssel és hittel rendelkezik egy témában, soha nem fog elaludni!”

Ugyanakkor elég régóta sok kétség merül fel az elnök egészségi állapotával kapcsolatban, főként miután ellenállt az elnöki orvosi látogatásai teljes körű nyilvánosságra hozatalának.

Ebbe beleértve egy nemrégiben elvégzett MRI-vizsgálatot is, amit aztán december 3-án hoztak nyilvánosságra.