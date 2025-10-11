donald trump
Donald Trump biológiai kora „körülbelül 14 évvel fiatalabb a kronológiai koránál”

Anna Rose Layden / Getty Images
admin Besenyei Balázs
2025. 10. 11. 08:47
Donald Trump a napokban szív- és érrendszeri vizsgálatokon esett át, és megkapta a korszerűsített oltásokat. A Fehér Ház sajtótitkára úgy fogalmazott, ez egy „éves rutinvizsgálat” volt.

Sean Barbabella, a Fehér Ház orvosa a People magazinnak megküldött nyilatkozatában összefoglalta a vizsgálat eredményeit. Megjegyezte, hogy Trump azért vett részt a vizsgálatokon, hogy „biztosítsa az optimális szív- és érrendszeri egészséget és a folyamatos jóllétet”.

Hozzátette, Trump laboratóriumi eredményei „kivételesek”, és hogy biológiai életkora „körülbelül 14 évvel fiatalabb a kronológiai koránál”. 

Trump a vizsgálatok mellett frissített influenza- és COVID-19 elleni oltásokat is kapott.

