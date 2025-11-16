markus södernémetországafd
Putyin udvari bolondjainak nevezte az Fidesz-barát AfD-t a bajor kormányfő

Philipp von Ditfurth / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP
2025. 11. 16. 17:55
Philipp von Ditfurth / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Markus Söder bajor tartományi miniszterelnök vasárnap azt mondta, hogy szerinte az Alternatíva Németországnak (AfD) jobboldali párt politikusai, akik kiváló kapcsolatot ápolnak Orbán Viktorral és a Fidesszel, Vlagyimir Putyin orosz elnök „udvari bolondjai”.

A német kormánykoalícióhoz tartozó bajorországi Keresztényszociális Unió (CSU) elnöke a Fiatal Unió (JU), a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) és bajor testvérpártja ifjúsági szervezetének baden-württembergi Rustban tartott konferenciáján beszélt erről.

Ez a csapat, ezek a talpnyalók, ezek Putyin udvari bolondjai, ezek a Kreml szolgálói

hangoztatta. Szerinte az AfD parlamenti képviselői látogatói csoportokat invitálnak a berlini orosz nagykövetségre.
Úgy fogalmazott, hogy a CDU és CSU az egyetlen megmaradt pártok Németországban, amelyek sikeres politikát képesek folytatni az AfD-vel szemben.

„Az egyetlenek, akik képesek a radikálisokat távol tartani a hatalomtól, azok a CDU és a CSU, senki más az országban” – jelentette ki Söder.

A bajor kormányfő egyben „nehéz és súlyos csatákat” jósolt, különösen ami a kelet-német tartományokban esedékes választásokat illeti. Egyúttal kizárta a lehetséges együttműködést az AfD-vel.

Más elképzelésünk van a szabadságról

mondta, hozzátéve, hogy nem lehet az, hogy az igazságszolgáltatás és a rendőrség kizárólag a kormányzat irányítása alá kerüljön és elnyomják a kisebbségeket. Hangsúlyozta, hogy ezt tiltja a párt nevében szereplő utalás a kereszténységre.

Söder szerint az AfD részben „furcsa emberekből” áll össze, hozzátéve, hogy többeket közülük szélsőségességgel gyanúsítanak vagy vádoltak meg.

(MTI)

