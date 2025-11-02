Kigyulladt egy áruház Mexikóban, huszonhárman meghaltak, köztük hat gyerek

Huszonhárman meghaltak és tizenegyen megsérültek abban a tűzesetben, amely a mexikói Hermosillo városában történt. A BBC szerint az áldozatok közt kiskorúak is vannak, négy fiú és két lány is meghalt. A sérültek közt van egy 15 éves lány is, őt kórházban kezelik. Gustavo Salas Chávez sonorai főügyész szerint a haláleseteket a mérgező gázok belélegzése okozta.
A tűz a Waldo’s üzletlánc egyik létesítményében ütött ki, arról egyelőre nem adtak pontos tájékoztatást, mi okozta a tűzesetet, azt azonban kizárták, hogy szándékos gyújtogatásról lenne szó. Egyes médiumok arról írnak, hogy elektromos meghibásodás okozta a tüzet, máshol arról számoltak be, hogy robbanás előzte meg a lángokat. Alfonso Durazo, Sonora állam kormányzója átfogó vizsgálatot kezdeményezett az ügyben.
Claudia Sheinbaum mexikói elnök közösségi oldalán nyilvánított részvétet az áldozatok hozzátartozóinak.
An explosion and fire in downtown #Hermosillo has left at least 22 people dead and several injured, according to preliminary reports.
Municipal authorities are coordinating actions with all three levels of government to address the emergency.#Mexico #Update… pic.twitter.com/wlcRLbc6yG
