mexikósonoratűzeset
Nagyvilág

Kigyulladt egy áruház Mexikóban, huszonhárman meghaltak, köztük hat gyerek

24.hu
2025. 11. 02. 14:42
Egyelőre nem tudni, mi okozta a tüzet, de a szándékosságot kizárták.

Huszonhárman meghaltak és tizenegyen megsérültek abban a tűzesetben, amely a mexikói Hermosillo városában történt. A BBC szerint az áldozatok közt kiskorúak is vannak, négy fiú és két lány is meghalt. A sérültek közt van egy 15 éves lány is, őt kórházban kezelik. Gustavo Salas Chávez sonorai főügyész szerint a haláleseteket a mérgező gázok belélegzése okozta.

A tűz a Waldo’s üzletlánc egyik létesítményében ütött ki, arról egyelőre nem adtak pontos tájékoztatást, mi okozta a tűzesetet, azt azonban kizárták, hogy szándékos gyújtogatásról lenne szó. Egyes médiumok arról írnak, hogy elektromos meghibásodás okozta a tüzet, máshol arról számoltak be, hogy robbanás előzte meg a lángokat. Alfonso Durazo, Sonora állam kormányzója átfogó vizsgálatot kezdeményezett az ügyben.

Claudia Sheinbaum mexikói elnök közösségi oldalán nyilvánított részvétet az áldozatok hozzátartozóinak.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
„Ha támadunk, az gyors, kegyetlen és édes lesz” – Donald Trump katonai beavatkozással fenyegeti Nigériát
Halloween-tök, boszorkányevezés és Freddie Mercury a hét képein
Az EU-s országok közül egyedül Magyarország nem írta alá az újvidéki tragédiára emlékező közleményt
Franciaországban azzal vádolják a Sheint, hogy gyerekszerű szexbabákat értékesített
Hölle Martin: Itthon mindenki leragadt abban, hogy ügyesek vagyunk, a sport meg elhaladt mellettünk
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik