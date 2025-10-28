volodimir zelenszkijukrjanaeutámogatás
Zelenszkij: Ukrajna nem fog örökké háborúzni

2025. 10. 28. 18:52
Ukrajna nem fog évtizedekig háborúzni, de az EU-nak egy ideig stabil pénzügyi támogatást kell nyújtania Ukrajnának; az európai vezetők ezt két-három évre tervezik – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök keddi kijevi sajtótájékoztatóján.

Most, amikor valaki azt mondja, hogy Ukrajna még évekig képes harcolni, újra hangsúlyozom minden európai vezetőnek: nem fogunk évtizedekig háborúzni, de meg kell mutatnotok, hogy egy bizonyos ideig stabilan tudjátok pénzügyileg támogatni Ukrajnát. Ők azt mondják, hogy két-három évig stabilan fognak pénzügyi támogatást nyújtani Ukrajnának

– idézte Zelenszkijt az Interfax-Ukrajina hírügynökség.

Az elnök szerint a háború korábban is véget érhet, de a helyreállításhoz úgyszintén forrásokra van szükség. Emellett a katonáknak tudniuk kell, hogy biztosan megkapják a fizetésüket.

Nem tudjuk, visszatér-e (az orosz elnök, Vlagyimir) Putyin újabb agresszióval vagy sem a háború végeztével. Ezért fontos tudnunk, milyen stabil támogatásra számíthat Ukrajna a partnerektől

– hangsúlyozta.

Az államfő kiemelte, hogy ez a támogatás a befagyasztott orosz pénzeszközökből is finanszírozható, amelyeket Ukrajna fegyvervásárlásra vagy helyreállításra fordíthat. „Ha a háború egy hónap múlva véget ér, ezekre a pénzekre a helyreállításnál lesz szükség. Ha nem egy hónap múlva ér véget, hanem később, akkor fegyverekre fordítjuk. Egyszerűen nincs más lehetőségünk” – szögezte le Zelenszkij.

Szerinte fontos, hogy az EU a gyakorlatban is érvényesítse ezeknek a befagyasztott orosz vagyonoknak a felhasználását, aminek a megvalósításához már „nagyon közel állnak”.

Kitalálták, hogyan lehet a pénzt átadni Ukrajnának, majd hogyan kaphatják azt vissza, méghozzá háborús jóvátételként az oroszoktól

– mondta Zelenszkij.

