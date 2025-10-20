lisszabonportugáliasiklóvasútbaleset
Újabb részletek derültek ki a 16 halálos áldozattal járó lisszaboni siklóvasút-balesetről

2025. 10. 20. 21:53
Nem felelt meg a szabványoknak a kabinokat összekötő kábel, amelynek szakadása előidézte a 16 halálos áldozatot követelő lisszaboni siklóvasút-balesetet – közölte hétfő este a vizsgálatot végző hatóság.

Azt javasolta a hatóság, hogy továbbra is maradjanak üzemen kívül a portugál fővárosban közlekedő siklóvasutak.

A közlemény szerint biztosítani kell, hogy ezek megfelelő kötélrögzítő és fékrendszerekkel rendelkeznek, amelyek a kabinokat kábelszakadás esetén megállíthatják.

A Gloria nevű siklóvasút egyik kabinjának szeptember 3-án történt kisiklása miatt 16-an meghaltak és 23-án megsebesültek, jelentős részben külföldiek. Az első hivatalos vizsgálati eredmények szerint a tragédiát az egymást egyensúlyban tartó két kabin közötti kábel szakadása okozta. A jármű teljesen elvesztette irányíthatóságát és nekicsapódott egy épület falának, majd egy lámpaoszlopnak és a siklóvasúthoz tartozó elektromos hálózat tartószerkezetének; mindkettő öntöttvas, így nagyon jelentős károkat okozott a fából készült kocsiban, amely végül egy másik épület sarkánál állt meg.

