Orosz kémfőnök: Ha Ukrana Tomahawk-rakétákat kap, az ellenséges lépés lesz

admin Kerner Zsolt
2025. 10. 17. 17:50
Oroszország ellenséges lépésként fogja értékelni, ha Ukrajna Tomahawk manőverező robotrepülőgépeket kap – jelentette ki Szergej Nariskin, az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) igazgatója pénteken Szamarkandban, a FÁK-tagállamok biztonsági és szakszolgálati vezetői tanácsának 57. ülésén.

Oroszország ellenségesnek fogja értelmezni ezt a lépést, ha megvalósul… Ez jelentősen növeli a biztonsági kockázatokat nemcsak Európában, hanem az egész világon

– mondta.

A kontinens biztonsági kilátásaival kapcsolatban Nariskin kijelentette:

Látható, hogy Európában globális háborúspárt működik, amely nem akarja a tartós és igazságos béke megteremtését az európai kontinensen, mindenki számára egyenlő és oszthatatlan biztonsággal, amelyhez Oroszország ragaszkodik

Nariskin azt állította, hogy számos nyugati országnak, elsősorban a NATO európai szárnyának továbbra is az a célja, hogy stratégiai vereséget mérjen Oroszországra. Azzal vádolta a Nyugatot, hogy meg akarja akadályozni, hogy a (több szovjet utódállamot tömörítő) Független Államok Közössége önálló erőközpontként léphessen fel.

(MTI)

