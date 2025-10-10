Megkérdezték Putyint, szerinte Trump méltó lett volna-e a Nobel-békedíjra

Továbbra is az alaszkai megállapodások keretein belül marad Oroszország és az Egyesült Államok az ukrajnai rendezés ügyében – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök az orosz sajtónak pénteken Dusanbéban.

Putyin szerint Moszkva és Washington között egyetértés van abban, hogy merre kellene haladni ahhoz, hogy békés eszközökkel lehessen véget vetni az ukrajnai háborúnak. „Talán még sok mindent sikerül elérnünk az alaszkai megállapodás és megbeszélések alapján” – fogalmazott az orosz elnök.

Putyin emellett hangot adott véleményének, miszerint Donald Trump amerikai elnök őszintén törekszik az ukrajnai válság megoldására. Ennek kapcsán megkérdezték tőle, hogy mit gondol Trumpról és a Nobel-békedíjról, amire bár nagyon vágyott az amerikai elnök, végül a venezuelai María Corina Machado zsebelt be az elismerést. Putyin nem tartotta magát illetékesnek, hogy állásfoglaljon a témában, hogy méltó-e Trump a Nobel-békedíjra, de hangsúlyozta, hogy amerikai hivatali partnere „valóban sokat tesz bonyolult, évek, ha nem évtizedek óta tartó konfliktusok megoldásáért„. És azt még külön megjegyezte:

Az illetékes bizottság sok esetben olyanoknak ítélte oda az elismerést, akik semmit se tettek a békéért, amivel aláásta a díj presztízsét.

Putyin ezt követően, újabb kérdésre hivalkodásnak minőstette a Tomahawk manőverező robotrepülőgépek Ukrajnának történő átadásáról szóló kijelentéseket. Hangsúlyozta, hogy Oroszország válasza ezekre a légvédelmi rendszerének megerősítése lesz. Kilátásba helyezte, hogy Oroszország hamarosan bejelentheti egy új fegyver megjelenését, amelynek tesztjei sikeresen zajlanak.

Mint mondta, az interkontinentális komponens tekintetében, a tengeren és a levegőben Oroszország az orosz nukleáris fegyverzetek újszerűsége és modernsége nagyon magasszintű, magasabb, mint bármely más nukleáris államé.

Kérdésre válaszolva azt hangoztatta, hogy nem alakult ki államközi válság az Oroszország és Azerbajdzsán közötti kapcsolatokban azt követően, hogy az orosz légvédelem tragédiához vezető sérüléseket okozott egy azeri utasszállító repülőgépben egy Groznij elleni ukrán dróntámadás során, azt azonban elismerte, hogy a két ország a történtek miatt „érzelmi válsággal” szembesült. Hozzátette, hogy a szerencsétlenség kivizsgálása időigényes, felelősségteljes szakmai munkát igényelt. „A vizsgálat a befejeződéséhez közeledik, összességében minden világos. Van még néhány részlet, finomság, amelyet a szakértőknek megfelelően kell rendezniük. Erről beszéltünk tegnap az azerbajdzsáni elnökkel” – mondta.

Putyin kifejezte reményét fejezte, hogy Moszkva és Baku az AZAL légitársaság gépének katasztrófája után ellapozott a gyászos oldalról. Megjegyezte, hogy az orosz-azeri kereskedelem töretlenül növekedett.

