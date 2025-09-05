128 ezer orosz katona halt meg egy friss kutatás szerint Putyin háborúja miatt

Arról ír a BBC, hogy eddig 128 ezer 115 olyan orosz katona azonosítható be, akik a 2022-ben indult ukrajnai invázióban estek el. A brit közszolgálati csatorna a Mediazona önkénteseivel együtt készítette kutatását. Eszerint egyébként a közel 130 ezer elesettnek 54 százaléka önkéntes, esetleg mozgósított vagy börtönből toborzott elítélt volt.

Külön érdekesség, hogy csak a három nyári hónap alatt 23 ezer 305 nekrológot jegyezte k fel orosz katonákról. Előfordult, hogy egy nap 400–420 nekrológot tettek közzé, ami háromszorosa a 2024-es év átlagának – írja szemléjében a 444.