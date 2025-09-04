mccmcc brusselsorbán balázs
2,5 milliárd forintból befolyásolta az uniós döntéshozókat az MCC Brussels tavaly

admin Dienes Gábriel
2025. 09. 04. 21:29

Az MCC brüsszeli irodája mintegy 2,5 milliárd forintot kapott a tavalyi év során az anyaszervezetétől azért, hogy az európai politikai döntéshozókat „megismertesse és befolyásolja korunk politikai, társadalmi-gazdasági és kulturális kérdéseivel kapcsolatos egyedi megközelítésével” – írja az EU honlapjára felkerült átláthatósági jelentésük.

Az elsősorban Orbán Balázshoz, a miniszterelnök politikai igazgatójához köthető MCC több mint 99 százalékos arányban pénzben, emellett 5670 euró értékben eszközökkel járult hozzá a brüsszeli irodája működéséhez. Az iroda tíz embert foglalkoztatott tavaly, közülük hétnek az Európai Parlament épületeibe is van belépője.

A Politico megjegyzi, hogy bár az MCC Brussels a lobbitevékenysége miatt kötelezve van arra, hogy átláthatósági jelentést adjon le az EU-nak, erre mégis csak egy elhúzódó vita után került sor. A Corporate Europe Observatory azzal vádolta a szervezetet, hogy az nem hajlandó megfelelni az EU átláthatósági követelményeinek és nyilvánosságra hozni lobbizáshoz kötődő kiadásait. Az MCC brüsszeli irodája következetesen tagadta a vádakat, majd júliusban végül bejelentette, hogy nyilvánosságra hozzák a a tavalyi évről szóló pénzügyi jelentést.

