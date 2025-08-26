Németország nem tervezi a palesztin állam elismerését

Németország nem csatlakozik azokhoz a partnereihez, köztük Kanadához és Franciaországhoz, amelyek terveik szerint a közeli jövőben elismerik a palesztin államot – jelentette ki kedden Berlinben Friedrich Merz német kancellár Mark Carney kanadai kormányfővel tartott tárgyalását követően.

„Nem csatlakozunk ehhez a kezdeményezéshez” – szögezte le Merz a kanadai kollégájával közösen megtartott sajtótájékoztatón.

Jelenleg úgy véljük, hogy az állami elismerés feltételei egyáltalán nem teljesülnek

– fűzte hozzá.

Emlékeztetett arra, hogy Németország álláspontja ismert; eszerint a palesztin állam elismerése csupán az izraeliek és palesztinok békés egymás mellett élését biztosító kétállami megoldás utolsó lépései között történhetne meg. Ezzel szemben Carney július végén bejelentette, hogy Kanada az ENSZ Közgyűlésében szeptemberben várhatóan elismeri Palesztinát önálló államként. A döntést azzal indokolta, hogy a kétállami megoldás kilátásai egyre romlanak.

Hasonló bejelentést tett a közelmúltban Emmanuel Macron francia elnök, Nagy-Britannia kormánya pedig azt közölte, hogy szintén csatlakozik a kezdeményezéshez, ha Izrael részéről bizonyos feltételek nem teljesülnek.

(MTI)