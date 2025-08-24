Szijjártó Péter visszavágott a lengyel külügyminiszternek

Folytatódott a szájkarate Szijjártó Péter és Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter között. A csörte a magyar külügyminiszter posztja alatt kezdődött, amikor tárcavezető arról írt, hogy újabb támadás érte a Barátság kőolajvezetéket, amely Szijjártó szerint „egy egyértelmű támadás az energiabiztonságunk ellen, és egy újabb kísérlet arra, hogy belerángassanak minket a háborúba”.

A poszthoz, ahogy Tompos Márton kiszúrta, hozzászólt Sikorski is, aki azt írta:

Péter, annyira vagyunk veletek szolidárisak, amennyire ti szoktatok azok lenni.

Erre Szijjártó így felelt: „Hidd el, nem követem el azt a hibát, hogy rátok (rád) gondoljak, ha szolidaritásról van szó.” Majd érkezett az újabb reakció a lengyel külügyminisztertől:

Mindketten értjük a kölcsönösség diplomácia elvét. Egyébként meg úgy néz ki, hogy az orosz olajkút elleni támadás Magyar meló volt. Bravó! A mi és a ti szabadságotokért!

A külügyi tárca jelezte szerkesztőségünknek, hogy Szijjjártó Péter az X-en így reagált:

Kiváló vagy a vezetékrobbanások kivizsgálásában. Majdnem jó tippet adtál az Északi Áramlat 2-vel kapcsolatban is…

A miniszter arra utalt, hogy a héten tartóztattak le egy ukrán férfit, akit az Északi Áramlat gázvezeték felrobbantásával gyanúsítanak.