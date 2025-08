Mégis működnek a szankciók, vagy inkább az orosz hadigazdaság nem működik?

A hadi kiadások és a haditechnológiai fejlesztések által a szankciók ellenére a magasba emelt orosz GDP az idén már alig növekszik. A problémákat elismeri az orosz állami vezetés is: a gazdasági és a pénzügyminiszter nemrégiben a recesszió veszélyére figyelmeztetett. Mindez rámutat, hogy a szankciók nem maradtak teljesen hatástalanok.

A katonai költésekre alapozott növekedési modell nem működik. A civil termelés kapacitásait csökkenteni kellett, hogy a háborús gépezet működéséhez elégséges munkaerő szabaduljon fel. Ez nem fenntartható

– mondta Janis Kluge, a German Institute for International and Security Affairs Oroszország-szakértője a The Wall Street Journalnak.

Hasonlóan vélekedik a lapunknak nyilatkozó Bendarzsevszkij Anton kül- és biztonságpolitikai szakértő: „A szakértők már korábban figyelmezettek arra, hogy a hadigazdaság nem fenntartható, mert elvonja az erőforrásokat a gazdaság más szektoraitól. A munkaerőáramlás aránytalanul megy a védelmi ipari szektorokba, miközben a gazsaság más szektorai munkaerőhiánytól szenvednek.” Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója azt látja a fő gondnak, hogy az erőforrásokat elvonja a hadsereg, így más szektorok elsorvadnak.