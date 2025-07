Háború egy hindu szentélyért?

A héten határvillongások törtek ki a thai és a kambodzsai hadsereg között, az összecsapásokban több katona és civil is életét vesztette. 2011 óta ez a legsúlyosabb konfliktus a két ország között.

A thai hatóságok szerint először Kambodzsa sértette meg a területüket, amikor egy katonai drónnal berepült a thai határszakaszra. A bangkoki hatóságok közleményükben kiemelték, hogy a drónt a Prasat Ta Muen Thom templom felett látták. A hindu szentély ugyanis a konfliktus egyik, ha nem a fő eredője. A thai verzió szerint a felderítőakció után a kambodzsai hadsereg rakétavetőkkel és más nehézfegyverekkel kezdte lőni a thai hadsereg állásait, valamint civil célpontokat, köztük egy kórházat és egy benzinkutat. A thai egészségügyi minisztérium állítása szerint az első támadás során 11 civil halt meg. A sérültek száma 14, köztük gyerekek is vannak. Válaszul a thai légierő kambodzsai katonai bázisokat támadott.

A kambodzsai fél verziója szerint a thai hadsereg indított először támadást. Azt is hozzátették, hogy thai katonák vitatott határszakaszra léptek, és útakadályt állítottak fel egy tisztázatlan hovatartozású területen levő hindu templom mellett. Kambodzsai források kiemelik azt is, hogy a thai légitámadások során műemlék-jellegű ősi templomokat is találatok értek.

„Világossá kell tenni, hogy ez nem háború. Thaiföld nem üzent hadat. Ezek csak határvillongások” – szögezte le az ország ideiglenes miniszterelnöke.

Thitinan Pongsudhirak, a thaiföldi Chulalongkorn Egyetem oktatója szerint a mostani összecsapások további eszkaláció veszélyével fenyegetnek. A hét végére a harcok ugyanis Thaiföld Trat és Kambodzsa Pursat tartományára is kiterjedtek, az áldozatok száma pedig 30 fölé emelkedett. Thaiföld a légiközlekedést is korlátozta, illetve visszahívta saját nagykövetét Kambodzsából, és kiutasította a kambodzsai nagykövetet.