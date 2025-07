A CNN újságírója Szijjártónak: Miniszter úr, én és a férjem kéz a kézben állunk Budapesten. Kockáztatjuk, hogy letartóztatnak minket?

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán New Yorkban interjút adott Richard Questnek a CNN műsorában. Az adás vonatkozó részletét a tárcavezető közzé is tette a Facebook-oldalán.

Az újságíró a beszélgetés elején felhozta a magyar kormány álláspontját, miszerint „függetlenül attól, hogy Zelenszkij mennyire fenyeget, zsarol vagy próbál nyomást gyakorolni rájuk Brüsszelen keresztül, Magyarország nem támogatja Ukrajna EU-hoz való csatlakozását.”

Szijjártó erre úgy felelt, „amikor az Európai Unió bővítéséről gondolkodunk, akkor a legfontosabb kérdés az, hogy olyan új tagállamokat szeretnénk az Európai Unióban, amelyek erősebbé teszik azt. Ukrajna pedig biztosan nem erősítené az Európai Uniót, éppen ellenkezőleg: egy háborúban álló ország a háborút is behozhatná az Európai Unióba, amit nem akarunk.”

Richard Quest erre visszakérdezett Szijjártónál, hogy minden szempontot figyelembe véve is azt mondaná-e, hogy nem támogatja Ukrajnát? A miniszter erre némileg kitérő választ adott, felemlegetve Magyarország történelmének legnagyobb humanitárius műveletét, és azt is, hogy ha nem szolgáltatna az ország áramot Ukrajnának, akkor ők nem tudnának működni.

Ha nem segítettünk volna a menekülteknek, akkor joggal lehetne azt mondani, hogy nem állunk Ukrajna mellett. De mi sokféleképpen segítünk Ukrajnának. De nem vagyunk hajlandók tönkretenni Magyarországot. A magyar emberek már túl régóta fizetik ennek a háborúnak az árát, pedig nekünk nincs benne semmilyen felelősségünk

– mondta, majd arról beszélt az újságírónak, hogy ő „el sem tudja képzelni, hogy a magyarok jogait milyen módon sértették meg Ukrajnában az elmúlt tíz évben, hogy az anyanyelvhez való jogukat az oktatásban, az iskolákban, a kultúrában, a közigazgatásban megsértették nagyon-nagyon súlyosan.”

A vámokkal kapcsolatban Szijjártó arról beszélt, „mi olyan nemzet vagyunk, amely annyi nehézséget élt át történelme során, hogy biztos vagyok benne, hogy tudunk alkalmazkodni ehhez a helyzethez is. De nem lesz könnyű.” A miniszter szerint sokkal jobb lett volna, „ha az Európai Bizottság nem követett volna el egy nagyon súlyos hibát. Mert mi történt, amikor Trump elnök hivatalba lépett? Arra kértük az Európai Bizottságot, hogy azonnal csökkentse az Európai Unió által az Egyesült Államok autóipari exportjára alkalmazott vámokat. Miért? Mert az Európai Unió négyszer magasabb vámokat vetett ki az amerikai autóiparra, mint fordítva. Ha az Európai Bizottság csökkentette volna az amerikai autóiparra kivetett vámokat, szerintem most sokkal jobb helyzetben lennénk. Szégyen, hogy az Európai Bizottság nem volt képes jobb helyzetet teremteni.”

Az interjúban LMBT-kérdéseket is szóba hozott Richard Quest. Mint fogalmazott, megérti, hogy a törvény definíciója szerint valószínűleg a Pride-ot be kell tiltani, mert az kifejezése a homoszexuális szerelemnek.

Milliószor elmondta, többek között ebben a műsorban is, mindenki azt szerethet, akit akar Magyarországon. A probléma az, hogy én és a férjem nem foghatjuk meg egymás kezét Budapesten, ugye? Mert az a homoszexualitás nyilvános kifejezése lehetne, és akkor megbüntethetnek minket, nem igaz?

– kérdezte.

Ezután a következő beszélgetés zajlott le, szó szerint idézzük:

Szijjártó Péter: Nem, nézze, a Pride és az, ami körülötte történt nagyon-nagyon egyértelműen bebizonyította, hogy a szerelem teljesen szabad Magyarországon.

Richard Quest: Ne, ugyan már, Péter!

Szijjártó Péter: Azt szeretsz, akit akarsz, azzal élsz együtt, akivel szeretnél. Egy dolgot kérünk, Richard. Egy dolgot kérünk. Ne viselkedj provokatív, kínos, udvariatlan módon a nyilvános utcán. Ez az egyetlen dolog, amit elvárunk az emberektől. És szerintem, ha látott már felvételeket Pride Felvonulásokról néhány európai városban, akkor teljesen megérti, mire gondolok. Gyerekek vannak az utcán, gyerekek nézik a tévét, ezért az oda nem való, zavarba ejtő viselkedés a nyilvános helyeken elfogadhatatlan. Ugyanakkor, Richard, mindenki azt szeret, akit akar, azzal él együtt, akivel akar. Az államnak ebben nincs semmi szerepe.

Richard Quest: De az egyetlen ok, amiért most láthatjuk a képet, amit az Önök előtt lévő képernyőn látnak, az az, hogy nem tartották be a tilalmat, megtartották a felvonulást. És még egyszer megkérdezem, Miniszter úr, én és a férjem kéz a kézben állunk Budapesten. Kockáztatjuk, hogy letartóztatnak minket?

Szijjártó Péter: Nem, ugyan már! Miért mondja ezt? Nem, egyáltalán nem. Szívesen látjuk Önöket. Jöjjön el a férjével Budapestre, tetszeni fog!

Richard Quest: Úgy lesz, köszönjük, uram! Sőt, meghívjuk Önt vacsorára egy utcai kávézóba Budapesten, mert ez így helyes. Csodálatos város. Nagyon várom, hogy találkozhassunk. Nagyon köszönjük, Miniszter úr, hogy eljött hozzánk!

Richard Quest és partnere, Chris Pepesterny 2020-ban házasodott össze.