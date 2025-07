Orosz-amerikai birkózó meccsek lesznek, Szijjártó reméli, hogy ez majd enyhíti a két ország viszonyát

A pingpong-diplomácia egyszer már bejött az 1970-es években, így remélhetőleg a kedden Budapesten rendezendő amerikai-orosz birkózó mérkőzések is enyhülést fognak hozni a két ország kapcsolatában – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn a Facebookon.

Mellé a külügy egy köleményt is kiadott, melyben Szijjártó a Wrestling for Peace elnevezésű orosz-amerikai csapattalálkozó kapcsán idézte fel a hetvenes éveket, amikor az Egyesült Államok és a Kínai Népköztársaság sportolói között asztalitenisz-mérkőzéseket rendeztek, ami jelentős enyhülést hozott a két ország kapcsolatában. Ennek kapcsán a külügyminiszter reményét fejezte ki, hogy a „birkózás-diplomácia” most hasonlóan sikeres lesz.

„A Professional Wrestling League (PWL) szervezésében Magyarország ad otthont a Wrestling for Peace elnevezésű orosz-amerikai csapattalálkozónak, amelyet szabadfogásban, tíz súlycsoportban rendeznek meg. Az esemény helyszínét a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia biztosítja. Sporttal a békéért! – írta a miniszter.

Az eseményen részt vesz az Orosz Birkózó Szövetség elnöke, Mihail Mamiasvili és az Amerikai Birkózó Szövetség ügyvezető elnöke, Rich Bender is.