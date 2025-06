Sok halott, több mint száz sebesült Izraelben

Nyolcan meghaltak és több mint százan megsebesültek az éjszakai iráni rakétatámadásokban – jelentette a helyi mentőszolgálat.

Nem tudták megmenteni a Haifán, a romok között rekedt embereket, a korábbi ötről nyolcra nőtt az éjszakai támadások halálos áldozatainak száma a katonai rádió jelentése szerint. Az izraeli civilek a Tel-Aviv melletti Petach Tikván és Bné Brakban vesztették életüket a becsapódó rakéták miatt az otthonaikban. Több mint száz sebesültet szállítottak el erről a két helyszínről és két másik tel-avivi helyszínről a mentők. A támadások nyomán több száz otthon lakhatatlanná vált.

„Amikor egy rakéta közvetlenül eltalál egy épületet, lehetséges, hogy még a védett beton bunkerszoba sem tud ellenállni neki” – jelentette a mentőszolgálat képviselője az egyik helyi rádióban. „Lakásról lakásra haladunk, és megbizonyosodunk arról, hogy nincsenek sérültek. Két húszemeletes épületet ért találat, minden lakást átfésülünk, eddig negyvenhárom sérültet kezeltünk” – mondta el a Petach Tikva-i becsapódás helyszínéről.

Israel-Iran – A thread covering all events – Day 4

Overnight, Iran carried out a large-scale missile attack on Israel, firing around 100 missiles. At least three people were killed and more than 100 injured. The strikes reportedly hit a refinery and a power plant.

1/X pic.twitter.com/9gXAh09xxj

