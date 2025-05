Egy szír és egy csecsen férfi ártalmatlanította a hamburgi késes támadót

Pénteken kora reggel Hamburgban késes támadást követtek el a főpályaudvaron. 18 ember sebesült meg. Egy 39 éves nőt vettek őrizetbe, akit a késelés előtti napon engedtek ki a cuxhaveni pszichiátriai intézetből. A nőt május elején magatehetetlenül találták meg, három hétre beutalták az intézménybe. Az egészségügyi minisztérium egyelőre nem közölt több részletet a nőről, csak annyit, hogy a kiengedése előtt több tényezőt is mérlegeltek, például, hogy a páciens veszélyt jelent-e magára vagy a közösségre. A klinika szerint nem állt fenn orvosi indok az ottartására.

Az is kiderült viszont, hogy a nőt nem a rendőrség szerelte le. A rendőrök helyszínre érése előtt már ketten is az áldozatok segítségére siettek, írja a Spiegel. Egy Muhammad al Muhammad nevű szír férfi meg is szólalt a lapnak. Ő ért oda másodiknak, mire meglátta, hogy az emberek menekülni kezdenek, elindult az ellenkező irányba, és észrevette, hogy a késelő nőt egy másik férfi, akiről kiderült, hogy csecsen volt, térden rúgta. Muhammad al Muhammad a nő táskájához szorította a kezét és megfenyegette, hogy megüti, ha ellenkezik. Nem beszélt jól németül, ezért csak ennyit tudott mondani neki.

A rendőrség két percen belül megérkezett, addig a nőt a földön tartották, nem is tiltakozott. A szír férfit a rendőrök a közeli vonaton kihallgatták, majd meghívták egy cappucinora, aminek nagyon örült.