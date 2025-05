„Romániát az összeomlás veszélye fenyegeti” – hatalmas tétje van az elnökválasztásnak

Több okból is óriási a tétje a román elnökválasztás vasárnapi második fordulójának. Egyrészt korábban még soha nem volt ekkora esélye egy szélsőjobboldali jelöltnek a győzelemre, mint most – az első fordulót ugyanis az ultranacionalista AUR párt vezére, George Simion nyerte a pártonkívüli Nicusor Dan bukaresti polgármester előtt. Simion esetleges megválasztása sokakat aggaszt, mivel Romániában az államfő jelölhet kormányfőt, így a regnáló kabinetet is gyorsan átalakíthatja. Ha ez mégsem sikerülne a köztársasági elnöknek, akkor új választást írhat ki. Ráadásul hamarosan lejár több állami vezető mandátuma, így Simion – vasárnapi győzelme esetén – mindhárom hatalmi ág fölött ellenőrzést szerezhetne.

A romániai elnökválasztás második fordulója a külföldön élő románok számára már csütörtök este megkezdődött. A diaszpórában a szélsőjobboldali jelölt, az irredenta és magyarellenes AUR párt vezetője, George Simion 61 százalékot kapott az első körben. A második fordulóba vele szemben bejutott pártonkívüli, liberális-konzervatív bukaresti polgármester, Nicusor Dan a külföldön élő románok szavazatainak még a 26 százalékát sem gyűjtötte be.

