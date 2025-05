A tűzszünet megsértésével vádolja egymást India és Pakisztán

Csupán néhány órával a tűzszünet bejelentése után Vikram Miszri indiai külügyminiszter azzal vádolta meg Pakisztánt, hogy több alkalommal is megsértette a megállapodást. Azt is közölte, hogy az indiai fegyveres erők válaszcsapásokat mértek, vagyis a tűzszünet ellenére mégis tovább folynak a harcok Kasmír területén – írja az MTI.

Az AFP helyszíni tudósítása szerint erőteljes robbanások hallatszottak szombat este Szrinagárban, az indiai Kasmír legnagyobb városában, és működésbe lépett a légvédelem is. A Reuters brit hírügynökség Dzsammuban is robbanásokról számolt be.

A pakisztáni külügyminisztérium tagadta a vádakat, azt nyilatkozták, a tűzszünetet India szegte meg bizonyos területeken, de Pakisztán a történtek ellenére elkötelezett a megállapodás mellett – közölte a BBC. Azt is hozzátették, hogy a tűzszünettel kapcsolatban felmerülő problémákat kommunikáció útján kell rendezni, a helyszínen állomásozó csapatokat pedig önuralomra szólították fel.

India május 7-én, szerda reggel indított rakétatámadást Pakisztán, illetve Kasmír Pakisztán által ellenőrzött területére — a támadásban legalább 26-an, köztük feltehetően civilek és egy iszlamista csoport vezetőjének számos rokona is meghalt. India azt állítja, a katonai csapás olyan létesítményt ért, amelyet az április kasmíri terrortámadással kapcsolatban álló fegyveresek használtak, akik turistákat öltek meg a régió India által ellenőrzött területén. Pakisztán tagadta, hogy köze lenne a turisták elleni támadáshoz.

A konfliktus a következő napokban tovább fokozódott, a két ország drónokkal és rakétákkal lőtte egymást a vitatott hovatartozású Kasmír területén. Kilátásba került, hogy a két atomhatalom háborúba kezd egymással, ám az országok május 10-én azonnali és teljes körű tűzszüneti megállapodást kötöttek. A felek között Marc Rubio amerikai külügyminiszter közvetített.

A két ország között a brit gyarmati uralom utáni, 1947-es függetlenné válásuk óta folyik a vita Kasmír hovatartozásáról. A két atomhatalom azóta három háborút vívott egymással – kettőt Kasmír miatt – és számos kisebb összecsapás is történt közöttük.