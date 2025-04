Majdnem megháromszorozta a Szabadságpárt az eredményét a bécsi választáson

A szavazatok húsz százalékát szerezhette meg az előzetes eredmények szerint az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) a bécsi önkormányzati választásokon, ami azt jelenti, hogy majdnem megháromszorozták az eredményüket.

Ettől még persze jóval elmaradtak a győzelemtől. Bécset 1945 óta a szociáldemokraták irányítják, most is 39 százalékot szereztek meg, ami bőven elég a város vezetésének megtartásához. Ráadásul nem is ez volt eddig az FPÖ legjobb eredménye Bécsben, hiszen korábban szereztek már 30 százalékot is. 2020-ban, az utolsó önkormányzati választáson viszont csak 7 százalékot kaptak, ahhoz képest a mostani eredmény előretörés.

A választás nagy vesztese az Osztrák Néppárt volt, amely a szavazóinak felét elvesztette, ötödik helyen végzett 9,6 százalékkal. Nagy estéje volt viszont a liberális NEOS-nak, akik az eddigi legjobb eredményüket érhették el Bécsben tíz százalékkal. Ők most is a szociáldemokraták koalíciós partnerei.