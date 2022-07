Videó Nincs elég dolgozó Európa repterein, és a nyári szezon végéig nem is lesz

Európa összes nagyobb repülőterén hatalmas sorok kígyóznak hetek óta. A nyaralás most mindenki számára kalandtúra lett: vagy eljutnak a célállomásra, vagy nem – és még a szerencsésebbek is több órás késésekkel számolhatnak. Az ok: nincs elég dolgozó a reptereken. Németország külföldi munkaerővel pótolná a hiányt, de ez sem jelentene azonnali megoldást a problémákra. A Deutsche Welle riportja.