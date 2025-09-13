Egyre több a zsidók elleni támadás Németországban a gázai háború óta

Német rendőrségi statisztikák szerint csak az elmúlt évben 20 százalékkal nőtt a zsidók elleni támadások száma. A zsinagógák és más zsidó intézmények állandó rendőri védelem alatt állnak. Berlinben pedig sok zsidó fél nyilvánosan is felvállalni identitását. A Deutsche Welle riportja.