Egyre több a zsidók elleni támadás Németországban a gázai háború óta

2025. 09. 13. 15:58
2025. 09. 13. 15:58
Német rendőrségi statisztikák szerint csak az elmúlt évben 20 százalékkal nőtt a zsidók elleni támadások száma. A zsinagógák és más zsidó intézmények állandó rendőri védelem alatt állnak. Berlinben pedig sok zsidó fél nyilvánosan is felvállalni identitását. A Deutsche Welle riportja.
Egyre több a zsidók elleni támadás Németországban a gázai háború óta
