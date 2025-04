Szijjártó: Sajnos az Európai Unió túlságosan elszigetelődött, remélem, hogy ez nem fog örökké tartani

„Megdöbbentő, hogy miközben már csaknem az egész világ az ukrajnai háború minél előbbi lezárásának pártján van, egyes európai politikusok épp ez ellen lépnek fel” – erről beszélt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Pakisztánban.

A tárcavezető a kollégájával, Isak Dárral közösen rendezett sajtótájékoztatóján beszélt Magyarország és Pakisztán diplomáciai kapcsolatáról, a szuverenitás és a párbeszéd fontosságáról és a biztonsági kihívásokról.

Utóbbi téma kapcsán a miniszter kihangsúlyozta, hogy Magyarországnak és Pakisztánnak is jelentős biztonsági kihívásokkal kell szembenéznie a saját szomszédságában. Kiemelte, hogy a nemzetközi erőfeszítések ellenére továbbra is igen erős az afganisztáni terrorveszély, és ez újabb illegális bevándorlási hullámok kockázatával jár Európa felé, hazánk ezért nagyra értékeli a pakisztáni terrorellenes erőfeszítéseket. „Nagyra értékeljük Pakisztán béke melletti kiállását is. Hadd mondjam el azt, hogy mindketten büszkén vagyunk a globális béketábor tagjai” – tette hozzá, majd úgy folytatta:

Megdöbbentő látni, hogy egyes európai politikusok megpróbálják aláásni az ukrajnai béketárgyalások sikerét, és az ukrajnai háború meghosszabbítása mellett döntenek. Megdöbbentő látni, hogy miközben az egész világ, beleértve Amerikát, Ázsiát és Afrikát is, az európai béke visszatérésének pártján van, az európai politikusok ez ellen lépnek fel.

A szerinte a háború folytatása mellett kardoskodó politikusokat nem nevezte meg a külügyminiszter, annyit tett még hozzá, hogy ez a fajta hozzáállás elfogadhatatlan, s ezért felszólítja „az európai politikusokat”, hogy ne ássák alá Donald Trump béketörekvéseit.

Szijjártó ezt követően arra is kitért, hogy az Európai Uniónak megbízható partnerekre van szüksége, márpedig Pakisztán is ilyen, ezért Magyarország kiáll a GSP+ rendszer 2027 utáni kiterjesztése mellett, amely vámmentes kereskedelmet biztosít a felek között.

Azt gondolom, hogy ez mindkettőnk közös érdeke. Sajnos az Európai Unió túlságosan elszigetelődött, (…) de remélem, hogy ez nem fog örökké tartani

– zárta szavait.