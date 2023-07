Már négy halottja és 60 sebesültje van az orosz támadásnak Krivij Rihben

Folyamatosan nő Krivij Rih-i lakóház elleni orosz támadás áldozatainak száma. Az ukrán Suspilne című lap négy halottról és hatvan sebesültről tud, akiknek a nagy részét otthon ápolják, húszan szorulnak kórházi ellátásra. A halálos áldozatok között van egy 45 éves nő és tízéves lánya.

Szerhij Liszak, a terület kormányzója közölte, hogy a sérültek között öten vannak kiskorúak, négy és 17 éves kor között.

Az Ukrajna délkeleti részén található Krivij Rih várost hétfőn reggel érte orosz támadás, amelyben egy lakóház és egy felsőoktatási intézmény épülete is megrongálódott. Zelenszkij tájékoztatása szerint egy kilenc- és egy négyszites épületről van szó, utóbbit „szinte a földdel tették egyenlővé”.

Part of the building in Kryvyi Rih that was hit by a Russian missile today, fell down even more. The moment was captured on video.

As of now, four people have been confirmed dead, including a 10 year old child.

53 people injured – regional military administration. pic.twitter.com/TN8sI46aNF

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 31, 2023