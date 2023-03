Így vitték el Greta Thunberget a norvég rendőrök

A globális klímaharc arcát, Greta Thunberget vitték el ölben a norvég rendőrök Oslóban, a norvég pénzügyminisztérium épülete elől. A világhírűvé vált aktivista a társaival azért tiltakoztak a minisztériumnál, hogy szereljék le a Lappföldön, az őshonos számi (lapp) kisebbség földjén felépített szélerőműveket.

Thunbergék hétfőn blokád alá vonták az épületet, de az épületből távozásra kényszerítették őket, ezért az épületen kívül folytatták az akciójukat.

Greta Thunberg was briefly detained by Norway police during a demonstration in Oslo, removing her and other activists from the finance ministry. The campaigners are demanding the removal of wind turbines from reindeer pastures on Sami Indigenous land https://t.co/Rpk2xVmS2Y pic.twitter.com/xt0MFI6Vbq

— Reuters (@Reuters) March 1, 2023