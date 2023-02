Már Lengyelországban van az első Ukrajnának adományozott kanadai Leopard 2 tank

Anita Anand kanadai védelmi miniszter megosztott egy képet az első kanadai adományozású Leopard tankról, amely Lengyelországba érkezett – írja a The Guardain.

Anand azt írta,

The first Canadian Leopard 2 main battle tank that we’ve donated to Ukraine has now arrived in Poland. Alongside our allies, we’ll soon be training the Armed Forces of Ukraine in the use of this equipment.

Canada will continue to #StandWithUkraine. 🇨🇦🇺🇦 pic.twitter.com/ylO6rQaJWb

— Anita Anand (@AnitaAnandMP) February 6, 2023