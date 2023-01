Hatalmas mennyiségű hazugsággal bukott le az amerikai politikus, de nem hajlandó lemondani

George Santos sem a családjáról, sem a munkahelyeiről, sem a vagyoni helyzetéről nem mondott igazat, és amikor erre felhívta a figyelmet egy kis helyi lap, senki sem hallgatott rájuk.

2022 szeptemberében, alig két hónappal az amerikai félidős választások előtt egy rövid, tárgyilagos cikk jelent meg a North Shore Leader nevű hetilapban. A New York államban található szigeten, Long Islanden kiadott újság George Santos, a 3-as számú választási körzet republikánus jelöltje kapcsán arról írt, hogy nagyon furcsák a pénzügyi helyzetére vonatkozó információk. A cikk szerint 2020-ban, amikor először próbálkozott a képviselőjelöltséggel, Santos a vagyonnyilatkozatában azt állította, hogy nem volt 5000 dollárnál értékesebb vagyontárgya – se bankszámla, se ingatlan, se értékpapír –, az előző évben pedig mindössze 50 ezer dollárnyi jövedelme volt.

Ezzel szemben egy 2022. szeptember eleji nyilatkozatban már azt mondta, hogy több mint 11 millió dollár értékű vagyontárggyal rendelkezik, beleértve több bankszámlát, egy Rio de Janeiróban található luxuslakást és különféle céges érdekeltségeket. A North Shore Leader ugyanakkor rámutatott arra, hogy a nyilatkozatból hiányoznak olyan, Long Islanden található ingatlanok, amelyekről Santos azt állította, hogy az övéi. A hetilap utánajárt ennek, és az egyik, Santos által 10 millió dollárosnak mondott, valójában 2 milliós villáról kiderítette, hogy nem is Santosé. Helyette a képviselőjelölt New York egyik külsőbb kerületében, Queensben lakik a férjével egy bérelt lakásban.

A 20 ezres példányszámban kiadott, a Republikánus Párthoz közeli North Shore Leader cikke nem keltett nagy feltűnést, nem vették át a nagyobb amerikai lapok, Santost pedig november elején megválasztották képviselőnek,

ráadásul egy demokrata párti körzetet fordított át republikánussá.

A botrány kirobbanására december 19-éig kellett várni, amikor a New York Times is beszámolt az ügyről egy terjedelmes cikkben. Ezt sorra követték a tényfeltáró anyagok, amelyekből kiderült, Santos folyamatosan hazudott arról, hogy ki ő és mit csinált, illetve hogy nem a North Shore Leader újságírói voltak az elsők, akiknek ez feltűnt, mégsem akadályozta meg senki, hogy a férfiból képviselőjelölt és aztán képviselő legyen.

Rejtélyes pénzek

Annak ellenére, hogy január eleje óta szinte naponta jelennek meg cikkek George Santosról, kevés olyan rá vonatkozó életrajzi adat van, amiről biztosan tudhatjuk, hogy igaz. Ilyen, hogy a teljes neve George Anthony Devolder Santos, 1988. július 22-én született brazil bevándorló szülők gyermekeként, és 2006-ban végezte el a középiskolát New Yorkban. A nagyszülei Brazíliában születtek, ahogy az anyai dédszülei közül hárman szintén, a negyedik Belgiumban, és 1884-ban vándorolt ki Brazíliába. Santosnak van egy lánytestvére, az édesanyja pedig 2016-ban meghalt.

Innentől kezdve viszont igen zavarossá válik a sztori, ahogy arra a New York Times decemberi cikkében is rámutatott. Santos azt állította, hogy a főiskola elvégzése után a Wall Streeten helyezkedett el pénzügyi szakemberként, hozzátéve, hogy a családja tulajdonában mintegy tucatnyi ingatlan van, illetve van egy állatmentő szervezetük is, melynek több mint 2500 kutya és macska köszönheti az életét.

Az NYT megkésve ugyan, de alaposan utánajárt az állításoknak, és nemcsak a Santos által megnevezett cégekkel és iskolákkal vette fel a kapcsolatot, hanem amerikai és brazil bírósági iratokat is átnéztek. Santos korábbi munkaadóként nevezte meg a Citigroupot és a Goldman Sachsot, ők azonban nem találtak olyan adatot, hogy Santos nekik dolgozott volna. Ugyanígy nem volt hivatalos nyoma annak, hogy Santos 2010-ben lediplomázott volna a Baruch Főiskolán, az adóhivatal pedig azt mondta, hogy sosem regisztrálták a Friends of Pets United nevű állatvédő szervezetet.

A CV-ben felbukkant egy Devolder Organization nevű cég is, amelyről Santos azt állította, hogy családi vállalkozás, és amelytől állítólag 750 ezer dolláros fizetést és 1 millió dolláros osztalékot kapott. A politikus szerint a Devolder befektetők és befektetési alapok között közvetít, és 80 millió dolláros vagyont kezel, ennek ellenére nincs honlapja.

A 2022-es vagyonnyilatkozatban az is szerepel, hogy Santos több mint 700 ezer dollárt adott kölcsön a kampánya számára, de ahogy arra a Washington Post rámutat, nagy kérdés, hogy a Devoldernek honnan volt pénze. A céget egy DeVaughn Dames nevű férfival együtt alapította, aki korábban egy floridai vállalkozás, a Harbor City pénzügyi vezetője volt. A Harbor City 2020 júliusában jelentette be, hogy Santost nevezték ki a New York-i regionális irodájuk vezetőjének, igaz, a közlemény George Devolderként hivatkozott rá. Nem sokkal korábban az alabamai pénzügyi felügyelet megtiltotta a Harbor Citynek, hogy értékpapírokat árusítson az államban. 2021 áprilisában a szövetségi pénzügyi felügyelet (SEC) már azt állította, hogy a Harbor City 17 millió dollárt sikkasztott el az ügyfeleitől. A vádak szerint a cég alapítója, J.P. Maroney az ellopott pénzből hitelkártya-tartozásokat fizetett ki, megvett és felújított egy vízparti házat, és vásárolt egy Mercedest is.

Santos az üggyel kapcsolatban azt állította, hogy az SEC vádjainak megjelenése előtt egy hónappal, márciusban elhagyta a Harbor Cityt, a Washington Post nyomozása azonban kiderítette, hogy még áprilisban is kapott onnan fizetést. Az egyelőre nem derült ki, hogy a kampánynak adott hitelek és a Harbor City között volt-e összefüggés.

Belga szocializmus és 9/11

Nemcsak az iskolákkal és a munkahelyekkel kapcsolatban adódtak kérdések, hanem Santos – illetve Devolder – családjával kapcsolatban is. Egy 2022. februári tévés interjú alkalmával azt állította, hogy anyai nagyszülei a második világháború idején Ukrajnából elmenekült zsidók voltak, az eredeti nevük Zabrovszki volt. A CNN kinyomozta, hogy Santos ennek a névnek az angol változatát (Zabrovsky) használta egy adománygyűjtés során, de az oldalt később törölte. A tévécsatorna felkért egy családfakutatót, aki kijelentette, semmi bizonyíték az ukrán, illetve zsidó származásra, ahogyan arra sem, hogy az ősei bármikor nevet változtattak volna – ezt a Forward nevű zsidó lap tényfeltárása is megerősítette. Azt pedig már a Daily Beast írta meg, hogy az egyébként római katolikus családban nevelkedett, vállaltan homoszexuális Santos 2012 és 2019 között egy nővel élt házasságban, amit eltitkolt.

Santos egy alkalommal azt mesélte, hogy az édesanyja Belgiumból, „a szocializmus elől” menekült az Egyesült Államokba, ott találkozott az édesapjával, azonban ahogy írtuk, Santos szülei és nagyszülei is Brazíliában születtek.

Az édesanyja, Fatima Devolder visszautazott Brazíliába, hogy háztartási alkalmazottként és házi ápolóként dolgozzon, majd 2008 és 2011 között maga Santos is Rio de Janeiróban élt. 2010-ben aztán bírósági eljárás indult ellene, melynek során azzal vádolták meg, hogy ellopta egy, az édesanyja által gondozott férfi csekkfüzetét, és az aláírását meghamisítva ruhákat vett. Santos a rendőrségen vallomást tett, de a per 2013-ban félbeszakadt, mert a politikus 2011-ben elhagyta Brazíliát, és a hatóságok nem találtak rá. A hírek szerint azonban most újrakezdődhet az eljárás, hiszen már tudják, hogy hol van.

Santos anyja 2016-ban halt meg, de ennek a körülményei is zavarosak. Yashar Ali újságíró vette észre, hogy képviselő 2021 júliusában azt írta, hogy „9/11 elvette az anyám életét”, majd az év december 23-án már azt, hogy akkor volt Fatima halálának évfordulója. Santos a kampányának a honlapján azt állította, hogy anyja egy pénzügyi cégnél dolgozott vezető beosztásban a World Trade Center déli tornyában, és az édesapjával együtt túlélték a 2001. szeptember 11-i terrortámadást, bár „belélegezték a mérgező hamut”.

Ugyan ennek a szövődményei akár közre is játszhattak volna az anya tizenöt évvel későbbi halálában, de a Forward erős bizonyítékot talált arra, hogy Fatima Devolder nem volt ott a merényletnél: a bevándorlási hivatal vízumkérelmekkel kapcsolatos nyilvántartása alapján az asszony 1999 és 2003 között Brazíliában tartózkodott.

This guy has to be an op. My god. pic.twitter.com/QoQjHCaT9U — Yashar Ali 🐘 یاشار (@yashar) December 29, 2022

A rendszer csődje

Abban, hogy egy notórius hazudozóból végül képviselő lehetett, nemcsak Santosnak van felelőssége, hanem a politikusoknak és az újságírók egy részének is. Bár az első hírek még azt sejtették, hogy Santos volt annyira ügyes, hogy az ellentmondásokat elfedje a Republikánus Párt tagjai elől is, a New York Times rámutatott, hogy ez nem egészen így volt.

2021 végén George Santos engedélyt adott a kampányának arra, hogy készítsenek róla egy háttértanulmányt. A megszokott eljárás arra szolgál, hogy feltárják azokat az esetleges gyenge pontokat, amelyeket a jelölt ellenfelei is megtalálhatnak, és felkészüljenek azokból.

A Santosról készült jelentés annyi kérdést vetett fel a személyével kapcsolatban, hogy a republikánus holdudvar több tagja is követelte tőle, hogy mutassa be az önéletrajzát, a kampánystáb több tagja pedig felmondott. Az ügynek azonban nem lett különösebb következménye.

De a helyzetet a demokratáknak sem sikerült kihasználni. Tavaly ugyanis a Demokrata Párt is készített egy háttérvizsgálatot Santosról, és ugyan a legnagyobb ellentmondásokat nem találták meg, így is kiderültek aggasztó részletek. Viszont mivel a képviselőházi kampányok jelentősen kevesebb pénzből működnek mint az elnökjelölti és a szenátusi korteskedések, Santos ellenlábasának, Robert Zimmermann demokrata jelöltnek nem volt több tízezer dollárja arra, hogy külső segítséggel utánamenjen a gyanús részleteknek. Zimmermann azt állítja, hogy a stábja próbálta felhívni a helyi és az országos sajtó munkatársainak a figyelmét Santosra, de azt a választ kapták vissza, hogy nincs rá ember, idő vagy pénz.

Azt egyébként a New York Times is elismerte, hogy ők sem jártak utána az értesüléseknek, és a Washington Post is hosszabb cikkben írt arról, hogy az ügyet megszellőztető North Shore Leader igazi tényfeltáró munkát végzett:

A Leaderhez hasonló »hiperlokális« újságok elvégzik a munkát, a regionális lapok ellenőrzik és felerősítik a sztorit, amelyből aztán országos politikai botrány lesz. Azonban a rendszer, amely a gazdaság miatt évtizedek óta sorvad, most teljesen csődöt mondott,

mutatott rá Sarah Ellison újságíró.

Hozzátette, a Leadernek olyan előfizetői vannak, mint a Fox News prominens műsorvezetői, Sean Hannity és Jesse Waters, így különösen csalódást keltő, hogy a szeptemberi hír visszhang nélkül maradt. A Leader ráadásul maga is közel áll a Republikánus Párthoz, a választásokon republikánus jelölteket szokott támogatni, most azonban a hazugságon kapott Santos helyett a végül vesztes Zimmermann mögé állt be.

Hazugságok és lelepleződés ide vagy oda, George Santos letette a képviselői esküt, és egyelőre nem úgy tűnik, hogy lemondana a tisztségéről, még annak ellenére sem, hogy a Republikánus Párt több tagja ezt követeli. A képviselőház nagy nehézségek árán megválasztott elnöke, egyben a republikánus képviselőcsoport vezetője, Kevin McCarthy azonban semmi ilyesmit nem mondott, aminek köze lehet ahhoz is, hogy a saját pártja körében is csak részleges támogatással bíró házelnöknek szüksége van mindenki, így a vele szimpatizáló Santos szavazatára is.