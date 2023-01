Hét ember, köztük egy gyerek halt meg egy harkivi bombázásban – videó

Hét ember halt meg abban a bombázásban, amely Ukrajna harkivi régiójában történt egy helyi piacon. A halottak között egy gyerek is van. A légicsapásról Kira Rudik ukrán parlamenti képviselő tett közzé egy videót, amelyen jól látszik a pusztítás, a pontos települést azonban nem nevezte meg. Rudik hozzátette: minden egyes nap újabb bizonyítékot szolgáltat arra, hogy az orosz megszállók népirtást követnek el Európa közepén.

russian occupiers shelled a local market in #Kharkiv region. Child among seven victims. Every day brings evidence of #genocide in the middle of Europe. pic.twitter.com/L8qu66m93F

— Kira Rudik (@kiraincongress) January 9, 2023