Illegálisan hordott fegyver vezethetett két évvel később az iskolai lövöldözéshez

Sok a kérdőjel a múlt vasárnapi charlotteville-i mészárlás körül. Valószínűtlen, hogy rasszista vagy más gyűlölet-bűncselekmény történt volna, és az eddig ismert információk alapján az is kizárható, hogy az elkövetőnek mentális problémái lettek volna.

Három halottja és két sérültje van annak a múlt vasárnapi, virginiai incidensnek, amelynek során a charlottesville-i Virginiai Egyetem egyik hallgatója fegyvert rántott az iskolabuszban, és lőni kezdett társaira. Az elkövető elmenekült, a rendőrség hajtóvadászatot indított, és hétfőn nyomára is akadt a 22 éves fiatalnak, letartóztatták, azóta őrizetben van, óvadék ellenében sem távozhat a börtönből.

A miérteket azóta is mindenki csak találgatja. Az elmúlt években Virginia állam és különösen Charlottesville a melegágyává vált a fehér felsőbbrendűséget hirdető szélsőjobboldali megmozdulásoknak, 2017-ben itt rendezték például a Unite the Right rally névre keresztelt eseményt, amelyen a különböző neonáci csoportosulásoktól kezdve a konföderalistákon és a Ku-Klux-Klan-szimpatizánsokon át az altright képviselőiig tengernyi szélsőjobboldali csoport vonult fel, így próbálva kikényszeríteni, hogy az Egyesül Államok a „fehér nacionalizmus” felé forduljon. És bár ennek öt éve már, azt továbbra sem lehet kijelenteni, hogy Charlottesville környékén a feketék nyugalomban, atrocitásoktól mentesen élhetnék az életüket. Ezért amikor az egyetemi lövöldözésnek híre ment, sokan azt valószínűsítették, hogy rasszista indíttatású bűncselekmény történt, lévén hogy mindhárom, életét vesztő diák fekete volt. Ám amikor elkapták a gyilkost, Christopher Darnell Jonest, a széles közvélemény is értesülhetett arról, hogy az elkövető maga is fekete, így a kérdőjelekből csak több lett.

Meggyűlt a baja a fegyverekkel

A lövöldözés vasárnap, helyi idő szerint este fél 11 körül történt. Az egyetem néhány diákja épp buszozott vissza a kampuszra Washingtonból, ahol egy színdarabot néztek meg. A buszon utazott Jones is, aki akkor rántott fegyvert, amikor a jármű már beért a parkolóházba. Szemtanúk azt mondták, nem vakon lövöldözött, egyértelműen a célszemélyekre irányította a fegyverét, amikor tüzelt.

Jonest az egyetemtől nagyjából 120 kilométerre fekvő Henriróban fogták el végül. Anyja állítása szerint a fia évek óta a nagyanyjával lakik, így nem tudja, mi történt vele a közelmúltban, mi vezetett odáig, hogy gyilkosságra vetemedett. A média hamar rátalált Jones apjára, idősebb Christopher Darnell Jonesra is, aki bocsánatot kért, és együttérzését fejezte ki az áldozatok családtagjainak.

A fia által megölt emberek: Devin Chandler, Lavel Davis Jr. és D’Sean Perry a Virginiai Egyetem hallgatói és az iskola amerikaifutball-csapatának, a Virginia Cavaliersnek a tagjai voltak. A támadásban megsebesülő két diák közül Michael Hollins szintén a csapat tagja volt, a hírek szerint őt kedden másodszor is megműtötték. A másik sérült állapotáról nem adtak ki részletes információt, annyit mindenesetre tudni, hogy a neve Marlee Morgan, és a többiekkel ellentétben ő nem futballozott.

Már Jones sem, korábban viszont ő is a csapat tagja volt az egyetemen, 2018-ban a csapat hivatalos oldalára is felkerült a játékosprofilja. És bár egyes írások szerint tehetséges futó játékos volt, a következő szezonokban már nem lehetett találkozni a nevével.

A csapat lemondta a soron következő meccsét, edzőjük pusztító szívfájdalomról beszélt, amikor az elhunytakat méltatta, kiemelve, hogy mindhármuknak nagy álmai voltak, amik hatalmas tehetséggel párosultak, csodálatos jövő várt volna rájuk az élet minden területén.

Az edzőnek sem volt azonban ötlete arra, hogy Jones miért kezdett mészárlásba. A beszámolók szerint nemcsak sportolóként, de diákként is helyt állt az intézményben, több diákkörnek tagja volt, közösségi munkát végzett, kétszer az év diákjának is megválasztották. A médiának nyilatkozó apa szintén értetlenül áll a történtek előtt, nem tudta megmondani, hogy a fiának volt-e konfliktusa azokkal a hallgatókkal, akikre rálőtt. Azt azonban megosztotta, hogy a fia egy ideje szorongott, mert egyre félőbb volt, hogy komolyan felelősségre fogják vonni az egyetemen.

Jonesnak ugyanis, mint kiderült, korábban meggyűlt a baja a törvénnyel egy fegyverbirtoklással kapcsolatos ügyben. Az egyetem szabályzata szerint jelentenie kellett volna, hogy 2021 februárjában illegális lőfegyverbirtoklás miatt elítélték, pénzbüntetést kapott és próbaidőt szabtak ki rá. Ő ezt nem jelentette, és hónapokig nem is származott ebből baja. Az utóbbi hetekben azonban forrósodni kezdett a lába alatt a talaj, miután bejelentés érkezett a hallgatói ügyek hivatalához arról, hogy Jones azzal kérkedett egy külsősnek: fegyvere van. Virginia államban egyébként legális a fegyverviselés, ám engedély szükséges hozzá, ami az eddig megismert információk alapján Jonesnak nem volt. Az iroda elkezdte felgöngyölíteni a szálakat, kikérdezték Jones szobatársát is, aki állítólag látta a fegyvert, és bár keveset tudni arról, meddig jutott az ügy az intézményen belül, azt megerősítették, hogy amikor Jones a fegyveréről beszélt, nem fenyegető hangnemben tette.

Az eddig megjelent beszámolók alapján a férfinak nem voltak problémái, sehol nem tesznek említést arról, hogy mentális betegséggel küzdött volna, esetleg ne lett volna beszámítható. A visszaemlékezések szerint kedvelt tagja volt az egyetemi közösségnek, sok barátja volt, kivette a részét a közösségi életből. Egyedül a férfi édesapja volt az, aki – utólag – intő jeleket említett.

„Azt mondta, hogy néhányan bántják őt, vagy valami ilyesmi. Nem tudta, hogyan kezelje, én pedig azt mondtam neki, menjen csak iskolába, ne törődjön velük. Nagyon paranoiás volt valami miatt, de nem akart mindent elmondani” – nyilatkozta a helyi sajtónak, hozzátéve:

Nem tudom, miért nem hívott fel. Ha felhívott volna szombaton, azt hiszem, le tudtam volna beszélni.

A fegyveres erőszak mint járvány

Virginia republikánus kormányzója, Glen Youngkin köszönetet mondott a rendőrségnek, amiért gyorsan kézre kerítette az elkövetőt, illetve hangsúlyozta, hogy alaposan ki kell vizsgálni a történteket, mert rengeteg a homályos folt a történetben. A két demokrata szenátor, Tim Kaine és Mark Warner szintén a rendőrség munkáját emelte ki, mely néhány óra alatt ártalmatlanította Jonest. Ezzel együtt Warner kijelentette, hogy a fegyveres erőszak túlságosan sok áldozatot szed országszerte, és ennek véget kell vetni.

A lövöldözés után a Fehér Ház is kiadott egy szűkszavú nyilatkozatot, ebben az közölték, hogy az elnök, Joe Biden és a felesége együtt gyászol a Virginiai Egyetem közösségével.

Szerdán a bíróság elrendelte, hogy Christopher Darnell Jones Jr. letartóztatását, és azt, hogy óvadék fejében sem helyezhető szabadlábra. A férfi nem emelt kifogást a döntés ellen, ügyvédet fogadna, egyelőre ugyanis kirendelt védő képviseli. Háromrendbeli emberöléssel és engedély nélküli lőfegyverhasználattal vádolják. A bíróság december elején kezdi tárgyalni az ügyét.