Macron: Segítünk átvészelni a telet Ukrajnának

Rendkívül fontos és eredményes beszélgetést folytatott Emmanuel Macron francia elnökkel Volodimir Zelenszkij, jelentetette be az ukrán elnök Twitteren. Mint írta: a téma a megrongálódott energetikai létesítmények helyreállítása volt.

A Guardian szerint a megbeszélést követően Macron közölte, hogy Franciaország segít Ukrajnának „átvészelni a telet”, és segíteni fog megrongált víz- és energiainfrastruktúra helyreállításában. A francia elnök egyúttal jelezte, hogy december 13-án nemzetközi konferenciát tartanak az ukrán civilek támogatása érdekében Párizsban.

Extremely important and productive conversation with 🇫🇷 President @EmmanuelMacron. Specific decisions on strengthening Ukraine's defense capabilities. Specific initiatives to restore the destroyed energy infrastructure. Thank you, my friend, for your unwavering support.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 1, 2022