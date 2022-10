Hivatalba lépett az első színes bőrű brit miniszterelnök, aki gazdagabb Károly királynál

Miután az alig hat hét alatt megbukó Liz Truss elődje, Boris Johnson vasárnap közölte, nem indul újra a miniszterelnöki posztért, megnyílt az út volt pénzügyminisztere és korábbi bizalmasa, Rishi Sunak előtt. Hétfőre csak az alsóház konzervatív vezetője, Penny Mordaunt maradt ellenfeleként, ám ő nem talált elég támogatót a frakcióban, így visszavonta jelöltségét. Ezzel Sunak lett a Konzervatív Párt elnöke és ezáltal automatikusan a brit miniszterelnök. III. Károly kedden meg is adta neki a kormányalakítás lehetőségét.

Sunak mindössze hét éve kezdődött politikai karrierje gyorsan ível felfelé: már Theresa May kormányában államtitkár volt, majd brexitpárti politikusként az elsők között állt be Johnson támogatói közé, így válhatott 2020-ban, 39 évesen pénzügyminiszterré.

Az idén nyáron aztán kifarolt a kormányfő mögül, és bár a frakció már Johnson lemondásakor őt javasolta miniszterelnöknek, a párttagok választása Liz Truss-ra esett, akinek helyét 50 nap után most mégis átvette. Truss rendkívül kudarcos politikája miatt a legrövidebb ideig hatalmon levő brit kormányfő lett, az általa okozta bajokra pedig gyors megoldást kellett találnia a Konzervatív Pártnak, kivált, hogy a Munkáspárt óriási előnyre tett szert vele szemben a népszerűségi versenyben.

A megoldást pedig Rishi Sunaktól remélik, aki két hónapon belül a szigetország harmadik miniszterelnöke.

Tuesday's front page – We'll see if he'll last the month 👀https://t.co/JaxvKcg8aH pic.twitter.com/i1khycAX6w

— Daily Star (@dailystar) October 24, 2022