Robbanás történt egy ír benzinkúton, heten meghaltak

Legkevesebb hét ember meghalt, amikor robbanás történt az írországi Creeslough településén egy Applegreen benzinkúton, írja a Reuters.

Az eset helyi idő szerint pénteken délután három óra körül történt.

Az ír rendőrség tájékoztatása szerint a kutató- és mentőakció jelenleg is tart, nyolc embert kórházban ápolnak.

Azt egyelőre nem közölték, hogy mi okozta a robbanást.

Thoughts and prayers for the people of Creeslough, Co. Donegal. Apparently the local petrol station exploded. Hope everyone is ok. pic.twitter.com/uODada0kAu

— Erenagh (@interirish) October 7, 2022