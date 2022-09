ISW: Megromlott Putyin kapcsolata a katonai parancsnoksággal

Az Institute for the Study of War (ISW) szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök egyre inkább az irreguláris csapatokra támaszkodik, nem pedig a hagyományos egységekre. Mint írják, „Putyin megromlott kapcsolata a katonai parancsnoksággal részben magyarázatot adhat arra, hogy a Kreml egyre nagyobb hangsúlyt fektet arra, hogy rosszul felkészült önkénteseket toborozzon irreguláris egységekbe, ahelyett, hogy megpróbálná őket tartalékba vagy helyettesítő állományba vonni a hagyományos orosz harci egységek számára”.