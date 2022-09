Élve hoztak ki egy csecsemőt egy négyemeletes ház romjai alól Jordániában – videó

Élve hoztak ki egy csecsemőt egy összeomlott négyemeletes ház romjai alól Jordánia fővárosában, Ammánban. A négy hónapos Malakot (az arab név magyarul angyalt jelent) több mint huszonnégy órával a tragédia után találták meg.

A kislányt a mentők szerda este emelték ki a törmelék alól, egy nappal azután, hogy összeomlott egy régi négyszintes ház, legkevesebb tíz ember halálát okozva. Videófelvételeken látni lehetett, amint a mentők kiemelik a rózsaszínű pizsamát és kék zoknit viselő kislányt, akit mentőautóval a legközelebbi kórházba szállítottak.

A csodával határos módon megmenekült kisbaba csak horzsolásokat szenvedett – mondta anyja, Iszraa Ríd az AFP francia hírügynökségnek. Malak az asszony egyetlen gyereke. Az anya elmondta, hogy egy barátnőjére bízta a gyermeket, aki az épület alagsorában lévő lakásban lakott. A házomlás után a kislány a falban lévő résnek köszönhette az életét, amelyen át levegőt kapott.

#WATCH: After rescuers worked tirelessly for 26 hours, they pulled out four month old baby Malak from under the rubble of a collapsed building in Amman: #Jordan's Public Security Department (@Police_Jo) https://t.co/cwjdqhJwBN pic.twitter.com/d7v6sGnJyA

— Arab News (@arabnews) September 14, 2022