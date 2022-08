A Gazpromtól is kénytelenek gázt venni a bolgárok

A bolgár ügyvivő kormány a gázhiány miatt az orosz Gazprom gázipari óriástól is kénytelen lesz vásárolni – jelentette be hétfőn Rosszen Hrisztov bolgár energiaügyi miniszter. „Nyilvánvalóan a Gazprommal is tárgyalnunk kell majd” – mondta Hrisztov az energiaügyi válságstáb ülése után. Hozzátette, hogy a szófiai vezetés Azerbajdzsánnal is kész ismét gázszállításokról egyeztetni.

Hriszto Alekszijev miniszterelnök-helyettes, aki egyben a válságstáb vezetője is, elmondta, Bulgáriában szeptemberben még kielégíthetők a gázigények, októberben azonban már csak részlegesen. Ezen felül „elviselhetővé kell tenni a lakossági és az üzleti felhasználású gáz árát is”.

Október elején előrehozott választások lesznek Bulgáriában, miután Kiril Petkov tavaly decemberben hatalomra került kormányát június 22-én megbuktatták egy bizalmatlansági indítvánnyal. Petkov kormányzása alatt elmérgesedett a hagyományosan jó viszony Szófia és Moszkva között. Áprilisban Oroszország leállította a gázszállítást Bulgáriának arra hivatkozva, hogy a bolgár fél nem fizetett az előírt pénznemben, rubelben.

Eleonora Mitrofanova szófiai orosz nagykövet mindemellett egy vasárnap adott nyilatkozatában arról beszélt, hogy ha „Bulgária kellő politikai akaratot tanúsít, elhárulnak az akadályok” a további gázszállítások elől. Ugyan Petkov leköszönt kormánya még júniusban megállapodást kötött hét amerikai szállítmányra cseppfolyósított földgázból (LNG), Gulub Donev ügyvivő kormányfő ebből csak egyet hagyott jóvá múlt pénteken arra hivatkozva, hogy a szállítmányok ára a bolgár viszonyokhoz képest nagyon magas. (MTI)