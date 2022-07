Stratégiai fontosságú hidat lőttek az ukránok a megszállt Herszonban

Az oroszok által megszállt dél-ukrajnai Herszon térségében több, egyelőre meg nem erősített jelentés érkezett arról, hogy az ukrán erők csapást mértek a Dnyeperen átívelő, stratégiai fontosságú Antonivszkij hídra.

Kedd éjjel az ukrán fegyveres erők a Telegram csatornán tettek közzé videót, melyen állítólag a hidat ért csapás látható, a Kviv Independent haditudósítója pedig arról tweetelt, hogy a megszállt Herszonban újabb súlyos ukrán csapás érte az orosz utánpótlás szempontjából kulcsfontosságú Antonivszkij hidat.

Telegram channels from #Kherson report that the Antonovsky bridge is being attacked again.

There is no confirmed information on the state of the bridge yet. pic.twitter.com/f1vkdU3Ut3

— NEXTA (@nexta_tv) July 27, 2022