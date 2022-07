Litvánia kitiltotta Kirill pátriárkát

2027 júniusáig kitiltotta területéről Litvánia Kirill pátriárkát, számolt be róla a nem épp az oroszokkal szimpatizáló híroldal, a Nexta. A médium a litván belügyminisztériumra hivatkozva arról ír, Kirill megkérdőjelezte Ukrajna területi egységét és szuverenitását, ezért a kitiltás. Emlékezetes, az Európai Unió azért nem tudta a kitiltottak listájára anno feltenni a Vlagyimir Putyin rendszerét kiszolgáló vallási vezetőt, mert a magyar kormány vétóval fenyegetett.

Lithuania banned entry to Patriarch Kirill

Patriarch was added to the undesirable list because he deliberately denies the territorial integrity and sovereignty of Ukraine.

He will not be able to visit Lithuania until June 23, 2027.

📰 Ministry of Internal Affairs of Lithuania pic.twitter.com/Lda5zvLt2e

— NEXTA (@nexta_tv) July 27, 2022