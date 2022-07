Erdőtüzek és 40 fokok kínozzák halálra Dél-Európát

Portugáliától Nagy-Britannián át Görögországig küzdenek a borzalmas tüzekkel és kibírhatatlan kánikulával. Körkép nyugatról és délről, elkeserítő videókkal.

Európa déli országai napok óta küzdenek a hőhullámok okozta szélsőséges időjárással, ami a szárazsággal és az erős szelekkel együtt pusztító erdőtüzeket okoz, derül ki az MTI összefoglalójából.

Portugália

A tüzeknek számos halottja és sebesültje van, de a hőhullám is sok életet követel, csak Portugáliában már több mint ezer halálesetet okozott a hőség. Itt eddig 25 kisebb-nagyobb tüzet jelentettek, az ország északi határához közeli Chaves és Murca településeken több mint 900 tűzoltó küzd a lángokkal.

A portugál katasztrófavédelmi hatóság (ANEPC) szerint az elmúlt napok során az országban pusztító tüzeknek legalább három halálos áldozatuk van. További 223 sérültről tudni, közülük hat embert súlyos sérülésekkel kezelnek. Szerdáig 1055 embert szólítottak fel otthona elhagyására. A portugál egészségügyi minisztérium szerint július 7. és 18. között csaknem 1100 olyan haláleset történt, aminek hátterében a hőség áll.

Spanyolország

A Spanyolország északnyugati csücskében fekvő Galicia régióban több mint 85 ház égett le és 1400 embert evakuáltak a lángok miatt. Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök hét elejei beszámolója szerint idén eddig 70 ezer hektárnyi területet égettek fel a lángok az országban.

A Madridból Galiciába tartó vonatközlekedés időszakosan szünetel a tüzek miatt. A spanyolországi Carlos III Egészségügyi Intézet becslése már több mint 510 fölé teszi azoknak a haláleseteteknek a számát, amik hátterében a több mint egy hete tartó hőhullám áll.

Olaszország

Az olaszországi Toszkánában a helyi tűzoltóság szerdán arról számolt be, hogy Massarosa mintegy ötszáz lakosát kellett biztonságba helyezni a lángok elől, és Luccánál is tüzet észleltek. A vasárnap óta folyó oltási munkálatokat négy tűzoltórepülő és egy helikopter segíti. Eugenio Giani, Toszkána kormányzója szerdán a Twitteren azt közölte, hogy még több repülőt rendeltek ki a helyszínre, az éjszaka ugyanis a lángok elértek egy gáztartályt, aminek következtében több robbanás is történt.

Az olasz-szlovén határnál mindkét országból kirendeltek tűzoltókat ahhoz az erdőtűzhöz, ami 350 hektárnyi területen pusztít. Itt is repülőgépeket és helikoptereket vetettek be az oltáshoz, a lángokat azonban egyelőre nem sikerült megfékezni. Szicília és Szardínia szigetén az erdőtüzek miatt a legmagasabb szintű riasztást adták ki.

Görögország

Athéntól északra kedden szintén heves erdőtűz tört ki, ami nyolc településre jelent közvetlen veszélyt. A görög tűzoltóság szóvivője elmondta, hogy kedden 350 tűzoltó, több mint húsz repülőgép és helikopter, valamint száznál is több tűzoltóautó küzdött a lángokkal.

Az érintett településeken hét épületet és Penteli falu gyermekkórházát is evakuálni kellett. A görög ERT állami csatorna szerint eddig három tűzoltó és kilenc lakos szenvedett sérüléseket, őket kórházba szállították. Az ERT beszámolója szerint egy idős görög férfi önkezével vetett véget életének, miután az elmúlt években harmadszor égett le a háza.

Az Athént is érintő füstfelhő miatt annyira megromlottak a látási viszonyok, hogy a fővárost és a repteret összekötő autópálya egy szakaszát lezárták. A tavalyi erdőtüzek után a görög kormány nemzetközi segítséget kért az idei nyárra, július eleje óta több európai országból már több száz tűzoltó érkezett Görögországba.

Franciaország

Franciaország délnyugati partjainál már több mint egy hete küzdenek a lángokkal a tűzoltók. A Bordeaux-tól délre fekvő Landiras és Teste-de-Buch közelében csak szerdára virradóra további 300 hektárra terjedt tovább az erdőtűz, ami már csaknem 21 ezer hektárnyi területet égetett fel.

Nagy-Britannia

A hőhullám azonban nem csak Dél-Európát érinti, az Egyesült Királyságban a mérések kezdete óta először haladta meg a 40 Celsius-fokot a hőmérséklet. Kedden a Heathrow repülőtéren 40,2, a dél-angliai Lincolnshire megyében, Coningsby településen pedig 40,3 Celsius-fokot mértek.

A londoni tűzoltóságot kedden több mint ezer helyszínre riasztották, a fővárosban tíz helyen ütött ki tűz a hőség miatt. A London keleti határán elterülő Wenningtonban több mint száz tűzoltó dolgozott egy gyorsan terjedő erdőtűz oltásán, ami lakóházakra is átterjedt, és ami miatt több családot is evakuálni kellett. A keddi londoni oltási munkálatokban 16 tűzoltó sérült meg.