Vízháború Keleten: agrárvállalkozásra mutogatnak, mert kiszáradt a Tarna

Az egyik fél ökológiai katasztrófát, a másik fél jogos vízkivételt emleget. Bekopogtatott a globális felmelegedés, no meg az érdekek harca Heves megyébe.

Árhullámok Magyarországon: nálunk is érezhető a klímaváltozás hatása

Ökológiai katasztrófa, amihez fogható kevés van. Szívszorító látni a tanácstalanul álló gólyákat, gémeket, más madarakat, vadállatokat, nézik hova tűnt az utolsó korty vizük.

Ezt Bóday Pál, a Tarna partján álló Kápolnai Macskaárvaház Alapítvány vezetője mondta az Eger Híreknek annak apropóján, hogy az utolsó csepp víz is eltűnt az Északi-középhegységben eredő folyócskából. Bóday szavai alapján nemcsak az aszály miatt száradt ki a Tarna, összehangolt nyomozást folytat a fél környék az után, aki kiemelhette a vizet belőle.

„Verpelét és Kápolna között, 1-3 helyen folyamatosan illegális vízkivételezés történt” Bóday szerint, ami nemcsak bűncselekmény, hanem ebben a szárazságban „aljasság és embertelenség”. Minden érintett állami szervet értesítettek a történtekről, miközben több település polgármestere vizet akar vinni a mederbe, hogy ihassanak a vadállatok. A cikk megjegyzi, a Tarna Magyarország 30 legnagyobb vízhozamú folyója közt van.

Később kiderült, az Egyed László vezette debrői Tóth Borászat közelében vannak a vízvételt megvalósító eszközök. Úgy tudni, a vízügyi hatóságok is kiszálltak a helyszínre, a felháborodott civilek pedig átadták dokumentumaikat a hatóságoknak. Az a gyanújuk, hogy a szivattyúzás éjjel történik, a folyón gátat és egy nagy szivattyút is találtak. Egyed is megszólalt az ügyben. Így fogalmazott:

Évtizedek óta érvényes vízkivételi engedéllyel rendelkezünk az illetékes hatóság részéről, tehát máris cáfolom, hogy lopnánk a Tarna vizét.

Szerinte a rendkívüli aszály miatt problémás a vízkiemelésük, és a vállalkozásuk léte forog kockán (szőlőoltványokat készítenek, amiket öntözni kell). Egyed többször megerősítette, engedély nélkül nem vettek ki vizet a Tarnából. Ilyen aszályos évre 30 éves pályafutása alatt ő maga sem emlékszik, és szerinte „nem azt kell hibáztatni, aki túlélni próbál”. Bóday szerint igenis lopás, ha harmadfokú hőségriadó idején valaki kiemeli egy folyó utolsó csepp vizét is, jogi eljárás elé is áll emiatt.