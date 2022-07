Három rendőrt és egy rendőrkutyát lőtt agyon egy férfi Kentuckyban

További öten megsérültek, amikor egy bírói végzést akartak kézbesíteni a családon belüli erőszakkal vádolt férfinak.

Tüzet nyitott a hozzá bekopogó rendőrökre egy férfi Kentuckyban, hármukat és egy kutyát megölt, öt ember pedig megsebesített – írja az ABC News.

Az Allenben élő Lance Storzhoz azért érkezett a négy rendőr, hogy egy bírósági végzést adjanak át neki. A férfi válaszul előbb elbarikádozta magát, majd tüzet nyitott a rendőrökre: hármukat megölt, ahogy a velük tartó rendőrkutyát is agyonlőtte. Storz a kiérkező erősítést sem kímélte: közel egy órán keresztül nézett szembe a hatóságokkal, a lövöldözésben a három halott mellett öt másik ember is megsérült, köztük egy katasztrófavédelmi szakember is, egyikük állapota továbbra is válságos. A férfit végül családtagjait is bevonva sikerült jobb belátásra bírni, és önként megadta magát. Az óvadéki tárgyalásán Storz ártatlannak vallotta magát mindkét vádpontban, a bíró tízmilliós óvadékot szabott ki rá. A megyei seriff, John Hunt pokolként írta le az eseményt, ahol a rendőröknek „esélyük sem volt”.

A halálos áldozatok közt van a Prestonburg rendőrszázadosa, Ralph Frasure, aki 39 éve dolgozott rendőrként, a seriff egyik munkatársa, William Petry, illetve Frasure egyik beosztottja, Jacob Chaffins is, aki a kórházba szállítást követően halt meg.