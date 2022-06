Brit védelmi minisztérium: az oroszok elfoglalták Szeverodonyeck nagy részét

Közzétette reggeli hírszerzési jelentését a brit hírszerzési minisztérium, melyben közlik, hogy az immár több mint egy hónapja tartó intenzív harcok után az oroszok megszerezték az ellenőrzést Szeverodonyeck nagy része fölött. Az oroszok városi harcászattal kapcsolatos taktikájának központi elemét jelentik a tüzérségi csapások, melyek súlyos járulékos veszteségeket okoztak az egész városban.

