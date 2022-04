Biden üzent Putyinnak

Bár szó volt arról is, hogy személyesen az Egyesült Államok elnöke fog Ukrajnába repülni, Joe Biden végül mégsem jön Európába, helyette Anthony Blinken külügyminiszter és Lloyd Austin védelmi miniszter fognak személyesen tárgyalni Zelenszkijjel.

Biden ettől függetlenül igyekszik az eseményekhez közel maradni, most éppen Putyinnak üzent, mégpedig azt, hogy az Ukrajna szövetségesei közötti egység nagyon erős, és hogy Oroszország soha nem fogja tudni elfoglalni és uralni egész Ukrajnát.

.@POTUS: Our unity at home, our unity with our Allies and partners, and our unity with the Ukrainian people is sending an unmistakable message to Putin: He will never succeed in dominating and occupying all of Ukraine. pic.twitter.com/V4ltUz5EAW

