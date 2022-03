Nem férnek hozzá a hatalmas lángokkal égő tűzhöz Szumi régióban

Dmitro Zsivickij, a régió kormányzója szerint a katasztrófavédelem dolgozói hiába akarták, nem tudták megközelíteni a Trosztyanec városában kedden keletkezett hatalmas tűz helyszínét.

„Harmadik napja egymás után Trosztyanec a legforróbb helyszín, ahol heves csaták folynak” – közölte videóbeszédében. Szerinte a tűzoltók éppen a harcok miatt nem férnek hozzá a tűz helyszínéhez.

The fire near Trostianets, Sumy oblast. Russian troops do not let Ukrainian fire brigades to put the fire out. Video - Dmytro Zhyvytskiy, head of Sumy Regional State Administration. pic.twitter.com/zxvDX2oBtZ