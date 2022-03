Meghalt Madeleine Albright, az Egyesült Államok első női külügyminisztere, írja a BBC. 1997 és 2001 között volt Amerika külügyminisztere.

A halálhírt családja jelentette be. Twitteren közzétett közleményükben azt írják: a politikus rákban hunyt el.

Below is a statement from the family of @Madeleine: pic.twitter.com/C7Xt0EN5c9

— Madeleine Albright (@madeleine) March 23, 2022