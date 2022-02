Ukrajna beperelte Oroszországot a hágai Nemzetközi Bíróságon

Ukrajna benyújtotta Oroszország elleni keresetét a hágai Nemzetközi Bíróságon,

jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap a Twitteren. Az államfő bejegyzése szerint Oroszországot felelősségre kell vonni azért, amiért manipulálta a népirtás fogalmát, hogy igazolja az agressziót. Ukrajna sürgős döntést kér, amely elrendeli, hogy Oroszország azonnal szüntesse be a katonai tevékenységet és várhatóan jövő héten el is indulnak a perek – tette hozzá Zelenszkij.

Ukraine has submitted its application against Russia to the ICJ. Russia must be held accountable for manipulating the notion of genocide to justify aggression. We request an urgent decision ordering Russia to cease military activity now and expect trials to start next week.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 27, 2022