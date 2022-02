Putyin fenyegetőzése még nem jelenti azt, hogy szándékában áll nukleáris fegyvereket bevetni

Amint beszámoltunk róla, Vlagyimir Putyin vasárnap magas fokú készültséget rendelt el a nukleáris elrettentő erőknél a NATO-tagországok vezetőinek „agresszív nyilatkozatai” miatt. Hogy ez mit jelent, arról ír Gordon Corera, a BBC News biztonságpolitikai tudósítója.

Emlékezetes, hogy az orosz elnök az Ukrajna elleni invázió megkezdésekor figyelmeztetett, hogy aki megpróbálja akadályozni őket, olyan következményekkel szembesülhet, amilyeneket még nem látott. Ezt széles körben úgy értelmezték, hogy Putyin nukleáris fegyverek bevetésével fenyegetőzik arra az esetre, ha a Nyugat az útjába áll.

A fokozott készültség elrendelése a figyelmeztetés egy módja, és valószínűleg megkönnyíti a nukleáris fegyverek gyorsabb elindítását. De ez nem jelenti azt, hogy szándék is van a használatukra, hangsúlyozza a BBC szakírója. Oroszország rendelkezik a legnagyobb nukleáris fegyverkészlettel, de azt is tudja, hogy a NATO-nak is elegendő fegyverzete van Oroszország elpusztításához.

Putyin célja az, hogy megpróbálja elrettenteni a NATO-t az Ukrajnának nyújtott támogatástól azáltal, hogy félelmet kelt, elbizonytalanítva a világot, hogy meddig hajlandó elmenni.