66 ezren lépték már át a magyar határt

Sajtótájékoztatót tartott a záhonyi határátkelőhelyen Szijjártó Péter Viktor Mikitával, Kárpátalja kormányzójával. A külügyminiszter azt hangsúlyozta, Magyarország befogadja a bajba jutottakat, és Kárpátaljára is küld segítséget. A kormányzó kérésére vasárnap 100 ezer liter üzemanyagot hoztak a térség üzemanyag-ellátási krízisének enyhítésére. A magyar kormány emellett az Ökumenikus Segélyszervezettel együttműködve élelmiszert, higiéniai és gyermekápolási termékeket juttat a bajba jutottaknak, az első szállítmány 28 tonna élelmiszerrel már meg is érkezett, a minisztérium hétfő reggel pedig újabb egymillió eurót bocsát a segélyszervezet rendelkezésére.

Szijjártó úgy fogalmazott, a háború elfogadhatatlan, nem jelent megoldást semmire sem, ezért véget kell vetni annak.

A tárcavezető beszámolt arról is: február 24. óta

66 ezren lépték át a határt Ukrajnából. Magyarország segíteni tud a szlovák-ukrán határon tarthatatlanná vált helyzet kezelésében, vasárnaptól megkezdődik az ott hosszú ideje várakozó gyermekek és édanyák átszállítása a magyar határra, ahol biztosítják belépésüket.

Viktor Mikita kormányzó új szemléletet hozott Kárpátaljára, a megbékélés kultúráját képviseli, annak érdekében, hogy ukránok és magyarok egymás mellett békében élhessenek. Az itt élő emberek egymásra vannak utalva, főleg a jelenlegihez hasonló bajban – jelentette ki Szijjártó.

Mikita elmondta, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nem hagyja el Ukrajnát, amivel arra lelkesíti népét, hogy álljon ki saját országáért. Hangsúlyozta, Ukrajna minden régiója, települése részt vesz az orosz agresszor elleni harcban, a hadsereg hősies háborút vív. Ebben a helyzetben Kárpátaljának is kötelessége, hogy ellássa a katonák családját – mondta a kormányzó, majd kijelentette, biztosítják Kárpátalja stabilitását, amelyet akár az életük árán is készek megvédeni. Kárpátalja 25 ezer, Ukrajna más területéről érkező menekültet fogadott már be.