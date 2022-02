Biden: Putyin épp az ellenkezőjét éri el annak, amit szeretett volna

Joe Biden egy szombati interjúban arról beszélt, hogy az egyik legfontosabb stratégiai célja jelenleg az, hogy megtartsa a NATO és az Európai Unió egységét, írja a CNN. Az amerikai elnök úgy fogalmazott, hogy kezdetektől fogva biztossá akarja tenni, hogy a NATO és az EU egy oldalon legyen. Mindezt azért, tette hozzá, mert úgy gondolta, hogy Putyin azt hiszi, meg tudja osztani a NATO-t. Viszont ez nem történt meg.

Biden arról is beszélt, hogy Oroszország rövid és hosszú távon is nagy árat fizet majd az Ukrajna elleni invázióért. Úgy vélekedett, hogy a konfliktus akár közelebb is hozhatja Európát és a NATO-t.

Putyin épp az ellenkező hatást éri el, mint ami a célja volt

– fogalmazott.

Az amerikai elnök szerint két opció van: az egyik a harmadik világháború, háború Oroszországgal, a másik pedig, hogy biztossá tegyék, hogy egy ország, ami a nemzetközi joggal ennyire szembe megy, megfizet azért, amit tett.